Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.05.2025: Pariser Täuschungsmanöver: Wenn Kuchen nicht nach Kuchen aussieht
43 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Ein Schwamm, der kein Schwamm ist, sondern ein Kuchen. Das ist möglich durch einen der Essenstrends überhaupt. Patisserie, die nicht wie Patisserie aussieht. Koch Semi ist für uns nach Paris gereist und schaut, zu was die Patisserie-Welt mittlerweile in der Lage ist.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins