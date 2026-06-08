Challenge für Semi: Käsespätzle in 7 MinutenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.06.2026: Challenge für Semi: Käsespätzle in 7 Minuten
42 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Eigentlich denkt Semi, er hat heute alles im Griff: Menü steht, Plan steht, Selbstbewusstsein sowieso. Doch dann drehen Giulia und Lana den Spieß einfach um! Statt Schweinefilet gibt’s plötzlich eine Überraschungs-Ansage – und die Regeln? Werden kurzerhand neu geschrieben. Aus seinem geplanten Gericht wird eine spontane Challenge! Ob Semi mit der Planänderung klarkommt – oder ob ihn die Testerinnen eiskalt erwischen? Jetzt heißt es: improvisieren, durchziehen und bloß nicht die Nerven verlieren!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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