Kochkunst unter Hochdruck: Scherenpasta mit SalsicciaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.06.2026: Kochkunst unter Hochdruck: Scherenpasta mit Salsiccia
32 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Wenn's in der Küche brutzelt, zischt und die Uhr tickt, dann ist wieder Challenge-Zeit! Spitzenkoch Christian Henze stellt sich seiner nächsten kulinarischen Mutprobe: In nur fünf Minuten will er Scherenpasta mit Salsiccia auf den Teller zaubern. Doch die Frage ist: Packt er das wirklich in fünf Minuten? Eine Portion Spannung, ein Schuss Humor und natürlich jede Menge Genuss - das ist Kochkunst unter Hochdruck!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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