Copacabana hautnah: Tipps vom InsiderJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.06.2026: Copacabana hautnah: Tipps vom Insider
34 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Was macht den Stadtstrand von Rio zum wohl berühmtesten der Welt? Vier Kilometer Sand - direkt vor der Skyline der Stadt: Hier wurden bedeutende Filmszenen gedreht und vor Millionen Menschen kostenfreie Konzerte gespielt. Der deutsche Auswanderer Simon Jochemczyk arbeitet als Tourist-Guide und kennt die Copacabana wie seine Westentasche. Er zeigt Tipps und Tricks rund um den Aufenthalt vor Ort und erzählt, was diesen Ort so einzigartig macht. Außerdem zeigt er die besten Hotspots in Strandnähe.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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