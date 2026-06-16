Felicitas Then – in nur 6 Wochen zum eigenen RestaurantJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.06.2026: Felicitas Then – in nur 6 Wochen zum eigenen Restaurant
32 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Das NYX-Hotel in Berlin Köpenick hat sich Fernsehköchin Felicitas Then als neue Starpatin ausgesucht und die Eröffnung ist bereits in sechs Wochen! Doch nicht nur die Küche verändert sich - von Speisekarte und passender Deko bis zu ästhetischen Gerichten muss bis zur Eröffnungsfeier alles neu erfunden werden. Komplikationen sind auf dem Weg schwer zu vermeiden und so stellen sich kurz vor knapp noch so einige Herausforderungen in den Weg. Ob Felicitas bis zu Eröffnung das Ruder rumreißen kann?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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