Eis-Champion auf der ÜberholspurJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.06.2026: Eis-Champion auf der Überholspur
43 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Der Besitzer des örtlichen Eiscafés hat seit kurzem einen Sportwagen. Diesen verdankt Giuseppe einem Eis-Wettbewerb. Der Deutsch-Italiener schlug bei der Gelato-Messe im März über 1000 deutsche Eishersteller. Mit seinem Mango-Eis schaffte es Giuseppe unter die besten 24, setzte sich im Finale mit einem Schichteis durch und gewann nicht nur einen Pokal, sondern auch einen Ferrari! Eis und Benzin - wie passt das zusammen? Ein Mann, der für Beides schwärmt: der Eis-Champion mit Benzin im Blut!
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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