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Abenteuer Leben täglich

Einmal um die Welt: Achims Streetfood-Check

Kabel EinsFolge vom 29.06.2026
Einmal um die Welt: Achims Streetfood-Check

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.06.2026: Einmal um die Welt: Achims Streetfood-Check

42 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Streetfood und Gourmetküche – passt das zusammen? Koch Achim Müller geht dieser Frage auf der Berliner Streetfood-Messe nach und entdeckt außergewöhnliche Kombinationen aus aller Welt. Von Gerichten mit frischem Trüffel bis hin zu Spezialitäten aus Taiwan, Sri Lanka und Georgien probiert er sich durch die internationale Streetfood-Szene. Dabei sucht er nach den neuesten Trends und Geschmackserlebnissen. Was überzeugt ihn am meisten? Am Ende präsentiert Achim seine ganz persönlichen Top 3.

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