DIY Dauerbeet: Ein Gartenprojekt mit BestandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.06.2026: DIY Dauerbeet: Ein Gartenprojekt mit Bestand
43 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Reporterin und Gartenexpertin Melissa hat für ihren riesigen Garten ein ganz besonderes Projekt von langer Dauer im Kopf. Aus alten, robusten Abbruch-Steinen möchte sie mit viel Engagement ein Gemüse-Beet bauen, das möglichst für immer hält und viele Jahre genutzt werden kann. Gut, dass ihr Kollege und DIY-Fuchs Tobi ihr dabei tatkräftig und mit jeder Menge handwerklichem Geschick unter die Arme greift. Dann kann hoffentlich schon bald fleißig gepflanzt, gepflegt und natürlich geerntet werden.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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