Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.06.2026: BBQ bis zum Limit
43 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Monster-Burger, Fleischberge, virale Clips: Third Wave BBQ inszeniert sich als lautestes BBQ Australiens – mit klaren Expansionsplänen. Im Fokus: eine extreme Food-Challenge. Eine komplette BBQ-Platte in nur 20 Minuten. US-Amerikaner Michael, BBQ-Fan und Experte, macht den Härtetest: Schafft er das – oder geht er hier baden? Doch hinter der Inszenierung steckt Handwerk: Tage lange Vorbereitung, Low-and-Slow-Garen, präzise Technik. Die entscheidende Frage: Überzeugt am Ende auch der Geschmack?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins