Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.07.2026: Dinner am Ende der Welt
42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Reporter Daniel reist ans Ende der Welt - nach Ushuaia in Patagonien, 14.000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Daniel will in der spektakulären Natur herausfinden, wie man am anderen Ende der Welt isst: exotisch oder doch eher bodenständig? Was ihn dort erwartet: Erdbeeren, süßer als je zuvor, Königskrabben frisch aus dem eiskalten Beagle-Kanal und ein Geheimrestaurant mitten im Nirgendwo, das man nur nach einer Wanderung findet. Was landet hier alles auf dem Teller und wie schmeckt das?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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