Thema u. a.: Fahrlässig mit Handy am Steuer - Autobahnpolizei Wiesbaden
Manuel und Christian von der Wiesbadener Autobahnpolizei kontrollieren mit einem zivilen Videomesswagen Geschwindigkeit und Abstand von Autofahrern. Sie stoppen einen Mann, der am Steuer mit dem Handy telefoniert und zu wenig Abstand zum Vordermann gehalten hat. Und: Der Neue Elbtunnel an der A7 bei Hamburg gehört zu Deutschlands größten Tunnelanlagen - und zum Revier von Abschlepper Marco Harms. Sein erster Einsatz ist heute ziemlich ungewöhnlich ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
