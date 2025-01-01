Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schutzmaske ist Pflicht - Ordnungsamt Gladbeck

Kabel Eins
Thema u. a.: Schutzmaske ist Pflicht - Ordnungsamt Gladbeck

Thema u. a.: Schutzmaske ist Pflicht - Ordnungsamt GladbeckJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Schutzmaske ist Pflicht - Ordnungsamt Gladbeck

64 Min.Ab 12

Gladbeck in Nordrhein-Westfalen. Dennis und Jörg vom städtischen Ordnungsamt setzen die Corona Schutzverordnung durch und kontrollieren unter anderem die Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. In einem Linienbus fällt den beiden Ordnungshütern ein Mann ohne Schutzmaske auf. Und: In Berlin sind Thorsten und Lars vom Entstörungsdienst der Berliner Wasserbetriebe im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Ihr Job: Das Abwassernetz der Hauptstadt am Laufen zu halten.

Alle verfügbaren Folgen