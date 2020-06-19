Thema u. a.: Wertstoffhof Lappersdorf: Mann missachtet MaskenpflichtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.06.2020: Thema u. a.: Wertstoffhof Lappersdorf: Mann missachtet Maskenpflicht
64 Min.Folge vom 19.06.2020Ab 12
Lappersdorf. Im Wertstoffhof sorgen Heinrich Vahle und Alfons Hagner dafür, dass alles in den richtigen Containern landet. In Zeiten des Corona Virus herrscht hier überall Maskenpflicht. Ein Mann kommt ohne Mundschutz auf das Gelände. Alfons Hagner stellt ihn zur Rede. Und: In einem Supermarkt in Hamburg legt Ladendetektiv Richie Langfingern das Handwerk. Bei der Überwachung des Ladens entdeckt er einen alten Bekannten. Bereits gestern wurde er beim Klauen von Speck erwischt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen