Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Wertstoffhof Lappersdorf: Mann missachtet Maskenpflicht

Kabel EinsFolge vom 19.06.2020
Thema u. a.: Wertstoffhof Lappersdorf: Mann missachtet Maskenpflicht

Thema u. a.: Wertstoffhof Lappersdorf: Mann missachtet MaskenpflichtJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.06.2020: Thema u. a.: Wertstoffhof Lappersdorf: Mann missachtet Maskenpflicht

64 Min.Folge vom 19.06.2020Ab 12

Lappersdorf. Im Wertstoffhof sorgen Heinrich Vahle und Alfons Hagner dafür, dass alles in den richtigen Containern landet. In Zeiten des Corona Virus herrscht hier überall Maskenpflicht. Ein Mann kommt ohne Mundschutz auf das Gelände. Alfons Hagner stellt ihn zur Rede. Und: In einem Supermarkt in Hamburg legt Ladendetektiv Richie Langfingern das Handwerk. Bei der Überwachung des Ladens entdeckt er einen alten Bekannten. Bereits gestern wurde er beim Klauen von Speck erwischt.

Alle verfügbaren Folgen