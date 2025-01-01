Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Karsten und Klaus sind auf der A3 zwischen Frankfurt und Aschaffenburg im Einsatz. Dort kontrollieren sie Wohnmobile und Wohnwagen auf ihre Verkehrssicherheit und mögliches Übergewicht. Ein Gespann aus den Niederlanden ist deutlich zu schwer. Die Polizisten gehen der Sache auf den Grund. Und: Die Ordnungshüter Peter Lienbacher und Doreen Lehnert sagen Mautsündern den Kampf an.

