Thema u. a.: Illegale Einreise? Bundespolizei Flughafen Stuttgart

Kabel Eins
63 Min.Ab 12

Flughafen Stuttgart. Die Bundespolizisten Lukas und Jan haben einen Hinweis von einem Unterstützungsbeamten aus Griechenland erhalten. In einem Flugzeug aus Thessaloniki soll ein Passagier sitzen, der in Deutschland unerlaubt einreisen will. Und: Samstagabend auf dem Hamburger Kiez. Vor dem Hip-Hop Club "Superfly" sind die Security-Mitarbeiter Ali und Ranna im Einsatz. Auf der Vergnügungsmeile ist heute besonders viel los. Eine Frau beschwert sich über zwei Männer im Club.

