Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.09.2020: Thema u. a.: Es juckt überall! - Bettwanzenjäger Adam Tesmer
64 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 12
In Berlin sind Schädlingsbekämpfer Adam Tesmer und der Bettwanzenspürhund Taylor auf dem Weg zu einer Kundin, die über frische Bettwanzenbisse klagt. Wird das Team die Plagegeister finden? Und: Tobias Döring und Stefan Neidhart von der Polizei Celle sind unterwegs auf Streife. Die erste Meldung: Ein LKW-Fahrer hat einen anderen Verkehrsteilnehmer von der Straße abgedrängt. Sie treffen den Beschuldigten an und stellen ihn zur Rede. Ist der Mann volltrunken?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
