Thema u. a.: LKW-Kontrolle - Autobahnpolizei Winsen-Luhe
Michael Preuß und Sascha Wahl von der Autobahnpolizei Winsen-Luhe kontrollieren LKW auf ihre Sicherheit. Kurz nach Dienstbeginn fällt ihnen ein Transporter auf, der mit Holzstämmen beladen ist. Die Polizisten vermuten eine Überladung. Und: Am Flughafen Frankfurt sorgt Zöllner Christian Hampel dafür, dass keine verbotenen Waren aus dem Ausland eingeführt werden. Ein Mann, der gerade mit einer Maschine aus Vietnam gelandet ist, verhält sich auffällig.
