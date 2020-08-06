Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Sonntagsfahrverbot

Kabel EinsFolge vom 06.08.2020
Thema u. a.: Sonntagsfahrverbot

Thema u. a.: SonntagsfahrverbotJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.08.2020: Thema u. a.: Sonntagsfahrverbot

63 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12

Manuel Fischer und sein Kollege kontrollieren das Sonntagsfahrverbot der Lastwagen in Sittensen. Denn viele Speditionen halten sich nicht daran. Auch heute zeigt sich: Die Polizei muss den Kontrolldruck hochhalten, sonst werden die Regeln nicht eingehalten. Und: Wenn das Ehepaar Angela und Guido Dentz unterwegs ist, wird abgeschleppt. Rund fünfmal täglich sorgen sie auf den Straßen Frankfurts für Ordnung. In der Innenstadt wird rücksichtslos falsch geparkt.

Alle verfügbaren Folgen