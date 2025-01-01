Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
64 Min.Ab 12

Stefan Kühn ist einer von rund 2.800 Mitarbeitern des ADAC in Berlin. Sein erster Auftrag führt ihn heute zu einem Kunden, dessen Autoschlüssel im verschlossenen PKW liegt. Und: Mit insgesamt 320 Kilometern ist die A61 eine der wichtigsten Transitstrecken Deutschlands. Diana und Michael von der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim kontrollieren zwischen Stromberg und Worms. Ihnen fällt ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit und waghalsigem Fahrmanöver auf.

