Thema u. a.: Lufteinsatz gegen Verkehrssünder - Polizei Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 17.01.2020
60 Min.
Folge vom 17.01.2020
Ab 12

Die Polizei Braunschweig kontrolliert an der A12 mithilfe einer Drohne Abstandsverstöße von Reisebus- und LKW-Fahrern. Dank der Luftbilder werden sie schnell fündig: Ein polnischer Fahrer unterschreitet den Abstand deutlich. Und: Im Rhein-Main-Gebiet unterstützt Abschlepper Dominic Schmitt die Polizei Frankfurt bei einer groß angelegten Abschlepp-Aktion. Noch bevor er den ersten Falschparker abschleppen kann, wird er zu einem schweren Verkehrsunfall in der Innenstadt gerufen.

