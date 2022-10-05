Thema u.a.: Gefahrguttransport unter Drogeneinfluss?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.10.2022: Thema u.a.: Gefahrguttransport unter Drogeneinfluss?
61 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12
Auf der A1 kontrolliert die Polizei Gefahrguttransporter. Bei einem LKW aus den Niederlanden fallen ihnen einige Mängel auf und der Fahrer verhhält sich ebenfalls verdächtig. Und: Chocolatier Landshut.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
