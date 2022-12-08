Thema u. a.: Hundewelpe droht zu ertrinkenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.12.2022: Thema u. a.: Hundewelpe droht zu ertrinken
Tierretter Michael und sein Kollege Abel haben heute einen Einsatz in Hockenheim. Ein Hundewelpe ist in einen Teich gefallen und droht zu ertrinken. Vor Ort finden die Tierretter noch sieben weitere Welpen in fraglichem Gesundheitszustand vor. Und: Die Polizisten Vanessa und Chris führen eine Alkohol- und Drogenkontrolle eines jungen Autofahrers durch, der sich verdächtig verhält. Ist es nur die Aufregung der ersten Verkehrskontrolle oder ist der Fahranfänger berauscht?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
