Kabel Eins Folge vom 06.11.2023
60 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 12

Thomas und Björn kontrollieren die Biomülltonnen der Bewohner im Raum Steinfurt. Dabei finden die sie immer wieder falsch befüllte Biotonnen inklusive Kinderwindeln, Hundekot und Plastik. Wer zu viel Restmüll in die Biotonne geschmissen hat oder schon mehrfach auffällig wurde, bekommt ein rotes Ticket an die Tonne geklebt. Doch das wollen sich manche Bewohner nicht gefallen lassen…

