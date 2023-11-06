Rotes Ticket! Plastik im BiomüllJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2023: Rotes Ticket! Plastik im Biomüll
Folge vom 06.11.2023
Thomas und Björn kontrollieren die Biomülltonnen der Bewohner im Raum Steinfurt. Dabei finden die sie immer wieder falsch befüllte Biotonnen inklusive Kinderwindeln, Hundekot und Plastik. Wer zu viel Restmüll in die Biotonne geschmissen hat oder schon mehrfach auffällig wurde, bekommt ein rotes Ticket an die Tonne geklebt. Doch das wollen sich manche Bewohner nicht gefallen lassen…
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen