Folge vom 16.12.2022: Thema u. a.: Gülleanhänger gefährdet den Straßenverkehr
60 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12
Die Polizisten Benjamin und Heiko folgen einem Gülletransporter und wollen ihn zur Kontrolle rausziehen. Der Anhänger beginnt plötzlich während der Fahrt heftig zu schwanken. Können die beiden das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten? Und: Manfred Stiefel ist gelernter Bäckermeister. Im Auftrag vom "Deutschen Brotinstitut" führt er regelmäßig Qualitätsprüfungen von Backwaren durch. Von Oktober bis Dezember prüft er ausschließlich Christstollen. Was erwartet ihn heute?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen