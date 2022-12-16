Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Gülleanhänger gefährdet den Straßenverkehr

Kabel Eins
Folge vom 16.12.2022
Thema u. a.: Gülleanhänger gefährdet den Straßenverkehr

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.12.2022: Thema u. a.: Gülleanhänger gefährdet den Straßenverkehr

60 Min.
Ab 12

Die Polizisten Benjamin und Heiko folgen einem Gülletransporter und wollen ihn zur Kontrolle rausziehen. Der Anhänger beginnt plötzlich während der Fahrt heftig zu schwanken. Können die beiden das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten? Und: Manfred Stiefel ist gelernter Bäckermeister. Im Auftrag vom "Deutschen Brotinstitut" führt er regelmäßig Qualitätsprüfungen von Backwaren durch. Von Oktober bis Dezember prüft er ausschließlich Christstollen. Was erwartet ihn heute?

