Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.11.2023: Portugiesische Tapas aus der Konserve
60 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12
Weiterstadt bei Darmstadt. Koch und Youtuber Bernd Zehner testet auf dem diesjährigen Street-Food-Festival Spezialitäten aus aller Welt. Der Food-Experte will den besten Stand des Festivals finden. Er probiert Tapas von einem portugiesischen Food-Truck. Schnell fällt ihm auf: Hier ist nicht alles selbstgemacht.
