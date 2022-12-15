Thema u. a.: Achtung Anspruch - Sternekoch Felix WeberJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.12.2022: Thema u. a.: Achtung Anspruch - Sternekoch Felix Weber
61 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12
Für Sternekoch Felix Weber hat sich ein Traum erfüllt: Sein im Sauerland gelegenes Restaurant "Hofstube Deimann" ziert ein Guide Michelin Stern. Doch mit einer solchen Ehre geht auch viel Verantwortung einher. Wird er dieser auch heute gerecht werden? Und: In Karlsruhe-Durlach kontrollieren die Polizisten Thomas und Max einen ausländischen Gefahrguttransport, der Fässer mit Pflanzenschutzmittel geladen hat. Jedoch wurden nicht alle Vorschriften beachtet.
