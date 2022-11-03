Thema u. a.: Raketenwerfer in der VerkehrskontrolleJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.11.2022: Thema u. a.: Raketenwerfer in der Verkehrskontrolle
61 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Am Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten am kalten Markt führen die Militärpolizisten eine Überprüfung durch: Ein Raketenwerfer landet in der Kontrollstelle und auch der muss eine funktionierende Hupe, Blinker und Co haben. Und: Die beiden Vollblutostfriesen Sebastian und Herrmann schippern mit ihrem knallroten Boot los und sagen dem Müll in Emdens Kanälen den Kampf an. Leer gehen sie dabei nie aus. Was die beiden wohl heute mit der Magnetangel aus dem Wasser fischen?
