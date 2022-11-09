Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Schlägerei im Bayernzelt - Sicherheitsdienst Cranger Kirmes

Kabel EinsFolge vom 09.11.2022
Thema u.a.: Schlägerei im Bayernzelt - Sicherheitsdienst Cranger Kirmes

Thema u.a.: Schlägerei im Bayernzelt - Sicherheitsdienst Cranger KirmesJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.11.2022: Thema u.a.: Schlägerei im Bayernzelt - Sicherheitsdienst Cranger Kirmes

61 Min.Folge vom 09.11.2022Ab 12

Mit mehr als vier Millionen Besuchern ist die Cranger Kirmes das größte Volksfest Nordrhein-Westfalens. Im Bayernzelt kümmern sich Mary-Ellen Oberhage und Sebastian Reichmann vom Sicherheitsdienst um stark alkoholisierte Besucher und sorgen für die Einhaltung des Rauchverbots. Am späten Abend kommt es zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen.

Alle verfügbaren Folgen