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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering

Kabel EinsFolge vom 13.10.2022
Thema u. a.: Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.10.2022: Thema u. a.: Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering

61 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12

In Hamburg ist YouTuber und Food-Influencer Holger "Holle" Schwietering auf neuer Mission: Er sucht den besten Cheeseburger. Dabei trifft er auf Burger mit speziellen Zubereitungsmethoden und ausgefallene Restaurantkonzepte. Und: Die Polizisten Oliver und Finn von der Autobahnpolizei Garbsen sind auf den Autobahnen rund Hannover unterwegs. Ihr Einsatzgebiet: rund 330 Streckenkilometer. Sie erhalten eine brisante Meldung: Ein Mann soll zu Fuß auf der Autobahn unterwegs sein.

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