Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.12.2022: Einfahrtskontrolle am Wertstoffhof
60 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12
Auf dem Wertstoffhof in Herne werden die einfahrenden Autos kontrolliert. Es soll ein Mülltourismus verhindert werden, denn die Müll-Gebühren sind in allen Städten anders.
