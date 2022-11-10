Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Heimchenalarm - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro

Kabel EinsFolge vom 10.11.2022
Thema u. a.: Heimchenalarm - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro

Thema u. a.: Heimchenalarm - Schädlingsbekämpfer Dr. ZomproJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.11.2022: Thema u. a.: Heimchenalarm - Schädlingsbekämpfer Dr. Zompro

61 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

Der Schädlingsbekämpfer Dr. Oliver Zompro ist heute in Berlin unterwegs. Er weiß genau, wie man Ratten, Motten, Bettwanzen und Co. bekämpft. Diesmal stößt der Schädlingsbekämpfer auf Hausgrillen, sogenannte Heimchen, die sich in einer Privatwohnung eingenistet haben. Und: Chefkoch Frank Brüdigam zeigt seinen Auszubildenden, wie man perfekte Rouladen macht.

Alle verfügbaren Folgen