Kabel EinsFolge vom 11.11.2022
61 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12

Das Oktoberfest in München hat neben seinen deftigen Angeboten auch viele süße Leckereien zu bieten. Profikoch und YouTuber Bernd Zehner probiert sich durch süße Klassiker, aber auch neue Süßspeise-Kreationen. Ganz neu im Angebot auf der diesjährigen "Wiesn" ist ein veganer Gugelhupf. Kann er den Food-Tester überzeugen? Und: Vanessa Hintz und Alexander von Buchholtz von der Polizei Bremervörde fahren Streife.

