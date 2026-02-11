Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin - Senioren fahren immer langsam? Von wegen!Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.02.2026: Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin - Senioren fahren immer langsam? Von wegen!
61 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
In Deutschland gilt die Fahrerlaubnis auf Lebenszeit. Doch Fakt ist: Mit steigendem Alter nimmt die Fahrtüchtigkeit ab. Deshalb bietet Fahrlehrerin Heike Hilbig aus Leinzell bei Schwäbisch Gmünd freiwillige Senioren-Fahr-Checks für Rentner an, um deren Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Heute steigt sie zu zwei Senioren ins Auto und stell schnell fest: zu langsam fahren die beiden nicht
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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