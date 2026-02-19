Thema u.a.: Pferdeflüsterin rettet Tiere - Von der Schlachtbank zum neuen Leben!Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.02.2026: Thema u.a.: Pferdeflüsterin rettet Tiere - Von der Schlachtbank zum neuen Leben!
61 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Franziska Hartl bringt Schweine, Schafe und Pferde mit Osteopathie wieder auf die Beine. Sogar ein Dampfbad für ein erkältetes Pferd gehört zum Programm. Kann sie das Pferd von seinem Leid befreien?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins