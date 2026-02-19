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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Pferdeflüsterin rettet Tiere - Von der Schlachtbank zum neuen Leben!

Kabel EinsFolge vom 19.02.2026
Thema u.a.: Pferdeflüsterin rettet Tiere - Von der Schlachtbank zum neuen Leben!

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.02.2026: Thema u.a.: Pferdeflüsterin rettet Tiere - Von der Schlachtbank zum neuen Leben!

61 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Franziska Hartl bringt Schweine, Schafe und Pferde mit Osteopathie wieder auf die Beine. Sogar ein Dampfbad für ein erkältetes Pferd gehört zum Programm. Kann sie das Pferd von seinem Leid befreien?

Alle verfügbaren Folgen