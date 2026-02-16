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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Hunderichter in Dortmund beim Agility-Event

Kabel EinsFolge vom 16.02.2026
Thema u.a.: Hunderichter in Dortmund beim Agility-Event

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.02.2026: Thema u.a.: Hunderichter in Dortmund beim Agility-Event

60 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Über Hindernisse springen, durch Tunnel rasen und über Wippen laufen – das sind einige der Hürden, die Hunde und ihre Herrchen und Frauchen gemeinsam nehmen müssen, um beim Agility ganz vorne zu landen. Welches Hund-Mensch-Team wird am besten abschneiden?

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