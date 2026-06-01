Themen u. a.: Wellensittich reißt sich die Federn aus – Mobile Tierärztin ErfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.06.2026: Themen u. a.: Wellensittich reißt sich die Federn aus – Mobile Tierärztin Erfurt
61 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Erfurt. Hier ist Tierärztin Melanie Reinhardt mit ihrer mobilen Tierarztpraxis unterwegs. Mit dem umgebauten Rettungswagen macht sie Hausbesuche. Einer ihrer Patienten heute: Wellensittich Benji. Er reißt sich laut seiner Besitzerin seine Federn aus. Ihre Vermutung: Juckreiz. Bei der Untersuchung stellt Melanie Reinhardt jedoch ein anderes Problem fest.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins