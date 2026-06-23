Themen u. a.: Tierschützer im Einsatz – Rettung von Tauben und WelpenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 23.06.2026: Themen u. a.: Tierschützer im Einsatz – Rettung von Tauben und Welpen
61 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Die Tierschützerinnen Sina Hanke und Melanie Schmidt treffen sich mit einem Verkäufer, der Takla Tauben anbietet. Der Verdacht: die Tauben werden tierschutzwidrig und ohne Genehmigung gehalten. Doch was die beiden Tierschützerinnen vor Ort erleben ist viel schlimmer. Außerdem überprüfen die beiden den Verkauf eines Hundewelpen, der aus Belarus stammen soll.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins