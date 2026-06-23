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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Tierschützer im Einsatz – Rettung von Tauben und Welpen

Kabel EinsFolge vom 23.06.2026
Themen u. a.: Tierschützer im Einsatz – Rettung von Tauben und Welpen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.06.2026: Themen u. a.: Tierschützer im Einsatz – Rettung von Tauben und Welpen

61 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Die Tierschützerinnen Sina Hanke und Melanie Schmidt treffen sich mit einem Verkäufer, der Takla Tauben anbietet. Der Verdacht: die Tauben werden tierschutzwidrig und ohne Genehmigung gehalten. Doch was die beiden Tierschützerinnen vor Ort erleben ist viel schlimmer. Außerdem überprüfen die beiden den Verkauf eines Hundewelpen, der aus Belarus stammen soll.

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