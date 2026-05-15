Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.05.2026: Themen u. a.: Wohnwagenankauf mit Hindernissen
61 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Auf dem Gelände eines Segelclubs soll ein alter Wohnwagen den Besitzer wechseln. Die Campingschrauber Oliver Schmidt und Peter Trautmann wollen ihn abholen, aufarbeiten und später weiterverkaufen. Doch vor Ort zeigt sich: Der Zustand ist deutlich schlechter als erwartet. Statt Reparatur steht plötzlich eine ganz andere Herausforderung im Raum.
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins