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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Alkohol- und Drogenkontrolle – Großkontrolle Harburg

Kabel EinsFolge vom 24.06.2026
Themen u. a.: Alkohol- und Drogenkontrolle – Großkontrolle Harburg

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.06.2026: Themen u. a.: Alkohol- und Drogenkontrolle – Großkontrolle Harburg

60 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Auf einem Parkplatz bei Jesteburg herrscht heute Hochbetrieb – 20 Polizisten überprüfen Fahrzeuge und Fahrer mit besonderem Augenmerk auf Alkohol und Drogen sowie mögliche Straftaten. Christoph Gleicher und Alena Tibke führen stichprobenartig Kontrollen durch. Ein Fahrer fällt ihnen auf und sein Urintest zeigt Spuren von Opiaten.

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