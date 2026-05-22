Themen u. a.: Der Kampf um die Hirschruf-Krone – wer röhrt sich an die Spitze?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.05.2026: Themen u. a.: Der Kampf um die Hirschruf-Krone – wer röhrt sich an die Spitze?
61 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Zum 27. Mal findet die Deutsche Hirschrufmeisterschaft statt. Auf der Dortmunder Messe „Jagd und Hund“ bewertet Juror Bernd Bahr 12 Bewerber um die Deutsche Hirschruf-Krone - darunter ein Anwärter, der seit vielen Jahren immer den zweiten Platz belegte. Ob sich der ewige Vizemeister diesmal zum deutschen Hirschruf Meister röhren kann?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins