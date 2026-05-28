Themen u. a.: Pferd Olaf braucht Hilfe – Mobiler Tierarzt ThüringenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.05.2026: Themen u. a.: Pferd Olaf braucht Hilfe – Mobiler Tierarzt Thüringen
61 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Tierarzt Georg Müller und Assistentin Marie Winziers kümmern sich um kranke und verletzte Tiere im Kyffhäuserkreis in Thüringen. Heute stehen Hausbesuche an, wie bei Gabi John in Bad Frankenhausen. Ihre vier Katzen müssen gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft werden. Anschließend fahren die beiden zu Katrin Fuchs nach Günserode, denn ihr Pferd Olaf leidet unter Husten. Was ist die Ursache für seine Krankheit?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins