Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts Unterwasserwelt

Kabel EinsFolge vom 21.05.2026
Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts Unterwasserwelt

Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts UnterwasserweltJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.05.2026: Themen u. a.: Tief, dunkel und feucht - Frankfurts Unterwasserwelt

61 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

In Bergen-Enkheim reinigen Daniel Kleis, Vassili Boudrikas und Amar Taleb von der Stadtentwässerung Frankfurt ein Regenrückhaltebecken. Die Anlage schützt bei Starkregen ganze Stadtteile vor Überschwemmungen. Deshalb muss hier regelmäßig gewartet werden. Ausgerüstet mit Hochdruckreiniger, Schutzkleidung und Atemmaske arbeiten sie unter schwierigen Bedingungen in der Tiefe.

Alle verfügbaren Folgen