Themen u. a.: Löcher in der Hausfassade und Arbeiten, wo andere feiernJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 29.05.2026: Themen u. a.: Löcher in der Hausfassade und Arbeiten, wo andere feiern
61 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Malermeister Thomas Bader und sein Geselle Philipp Meier haben mit ihrer Firma Spechtschäden den Kampf angesagt, denn der Specht verwechselt zunehmend Häuserwände mit Bäumen. Die Dämmung klingt für ihn hohl, und er vermutet dahinter reichlich Nahrung – mit fatalen Folgen für die Hausbesitzer. Durch die Löcher kann Feuchtigkeit eindringen, und das kann sogar bis zum Totalschaden des Hauses führen. Und Klaus Aden ist der Chef-Türsteher in einem großen Club im Bahnhofsviertel von Hannover.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins