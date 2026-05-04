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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: LKW-Scan - Zoll Röntgenkontrolle Ulm

Kabel EinsFolge vom 04.05.2026
Thema u. a.: LKW-Scan - Zoll Röntgenkontrolle Ulm

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.05.2026: Thema u. a.: LKW-Scan - Zoll Röntgenkontrolle Ulm

63 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Auf der A8 bei Ulm führt das Zollamt eine Großkontrolle von LKW durch – mit dabei sind auch die beiden Zollbeamten Steffi und Julian. Sie lotsen die LKW von der Autobahn in die Kontrollstation, um sie dort auf unerlaubte oder unverzollte Ware zu überprüfen. Heute haben sie die mobile Röntgenanlage dabei. Ob sie mit diesem Gerät heute Schmuggler aufdecken können?

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