Themen u. a.: Harte Kerle mit Wehwehchen - Mannschaftsarzt Ulrich GrünwaldJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.05.2026: Themen u. a.: Harte Kerle mit Wehwehchen - Mannschaftsarzt Ulrich Grünwald
61 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Augsburg – Für Mannschaftsarzt Ulrich Grünwald beginnt der Einsatz lange vor dem Anpfiff: Er untersucht die Spieler der „Green Machine“, organisiert die medizinische Betreuung und ist während des Spiels jederzeit bereit einzugreifen. Auch nach dem 28:6-Sieg endet seine Arbeit nicht – denn die gegnerische Mannschaft braucht medizinische Unterstützung.
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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