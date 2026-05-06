Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei HanauJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.05.2026: Thema u. a.: Unruhige Nacht für die Polizei Hanau
62 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Patrick Jacob und Lukas Rech von der Polizei Hanau sind auf nächtlicher Streifenfahrt. Direkt zu Beginn ihrer Schicht werden sie von Kollegen zur Unterstützung gerufen: Es wird eine Massenschlägerei unter Jugendlichen gemeldet. Und auch der Rest der Nacht bleibt turbulent – mit einem Verdacht auf Einbruch und einem Verkehrssünder.
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Genre:Reality
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins