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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Stefan Kölsch testet Fischbrötchen

Kabel EinsFolge vom 07.05.2026
Thema u. a.: Stefan Kölsch testet Fischbrötchen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.05.2026: Thema u. a.: Stefan Kölsch testet Fischbrötchen

61 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Stefan Kölsch, gelernter Koch und Fleisch-Sommelier aus Hamburg, widmet sich seiner zweiten Leidenschaft: Fisch. In drei unterschiedlichen Imbissen testet er klassische Fischbrötchen wie Backfisch, Matjes und Bismarck-Hering sowie moderne Varianten wie einen Scampi-Roll mit Jalapeños und Käse. Welches Fischbrötchen wird ihn am meisten überzeugen?

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