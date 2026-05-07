Thema u. a.: Stefan Kölsch testet FischbrötchenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.05.2026: Thema u. a.: Stefan Kölsch testet Fischbrötchen
61 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Stefan Kölsch, gelernter Koch und Fleisch-Sommelier aus Hamburg, widmet sich seiner zweiten Leidenschaft: Fisch. In drei unterschiedlichen Imbissen testet er klassische Fischbrötchen wie Backfisch, Matjes und Bismarck-Hering sowie moderne Varianten wie einen Scampi-Roll mit Jalapeños und Käse. Welches Fischbrötchen wird ihn am meisten überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins