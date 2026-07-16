Thema u. a.: Bauwerksprüfer auf der Suche nach Schäden an der HochmoselbrückeJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.07.2026: Thema u. a.: Bauwerksprüfer auf der Suche nach Schäden an der Hochmoselbrücke
60 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Die Hochmoselbrücke in Rheinland - Pfalz ist mit 158 Metern Höhe die zweithöchste Brücke Deutschlands. Täglich nutzen sie Tausende Fahrzeuge. Bevor die Gewährleistung der Baufirma ausläuft, nehmen Bauingenieure und Industriekletterer das Bauwerk noch einmal genau unter die Lupe. In schwindelerregender Höhe seilen sie sich an den Pfeilern ab und prüfen jeden Bereich auf mögliche Schäden.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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