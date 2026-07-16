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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bauwerksprüfer auf der Suche nach Schäden an der Hochmoselbrücke

Kabel EinsFolge vom 16.07.2026
Thema u. a.: Bauwerksprüfer auf der Suche nach Schäden an der Hochmoselbrücke

Thema u. a.: Bauwerksprüfer auf der Suche nach Schäden an der HochmoselbrückeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.07.2026: Thema u. a.: Bauwerksprüfer auf der Suche nach Schäden an der Hochmoselbrücke

60 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Die Hochmoselbrücke in Rheinland - Pfalz ist mit 158 Metern Höhe die zweithöchste Brücke Deutschlands. Täglich nutzen sie Tausende Fahrzeuge. Bevor die Gewährleistung der Baufirma ausläuft, nehmen Bauingenieure und Industriekletterer das Bauwerk noch einmal genau unter die Lupe. In schwindelerregender Höhe seilen sie sich an den Pfeilern ab und prüfen jeden Bereich auf mögliche Schäden.

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