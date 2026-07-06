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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Unter Campern

Kabel EinsFolge vom 06.07.2026
Thema u. a.: Unter Campern

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.07.2026: Thema u. a.: Unter Campern

61 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Auf Thüringens größtem Campingplatz in Hohenfelden kommen die Platzwarte Sascha und Tim kaum zur Ruhe: Stromausfall bei Campern, eine defekte WC-Tür und auffällige Gruppen auf der Jugendzeltwiese. Trotz voller Belegung behalten die beiden einen kühlen Kopf und sorgen mit Pragmatismus und Humor für Ordnung. Ihr Arbeitstag hält noch einige Überraschungen bereit.

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