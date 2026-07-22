Themen u. a.: Überladen und zu schnell: Kontrollen auf der A94Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.07.2026: Themen u. a.: Überladen und zu schnell: Kontrollen auf der A94
61 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Ein Kleinbus, vollbepackt bis obenhin auf der A94 München-Passau. Die Autobahnpolizisten Florian Forsthofer und Janik Padilla aus Mühldorf am Inn haben den Verdacht, dass das Fahrzeug überladen sein könnte. Ihr zweiter Fall ist ein Wagen, der bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung viel zu schnell unterwegs ist. Gibt es nur ein Bußgeld, oder kommt noch ein Fahrverbot hinzu?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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