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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Überladen und zu schnell: Kontrollen auf der A94

Kabel EinsFolge vom 22.07.2026
Themen u. a.: Überladen und zu schnell: Kontrollen auf der A94

Themen u. a.: Überladen und zu schnell: Kontrollen auf der A94Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.07.2026: Themen u. a.: Überladen und zu schnell: Kontrollen auf der A94

61 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Ein Kleinbus, vollbepackt bis obenhin auf der A94 München-Passau. Die Autobahnpolizisten Florian Forsthofer und Janik Padilla aus Mühldorf am Inn haben den Verdacht, dass das Fahrzeug überladen sein könnte. Ihr zweiter Fall ist ein Wagen, der bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung viel zu schnell unterwegs ist. Gibt es nur ein Bußgeld, oder kommt noch ein Fahrverbot hinzu?

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